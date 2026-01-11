Berlin'de Elektrik Şebekesine Sabotaj - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

Berlin'de Elektrik Şebekesine Sabotaj

11.01.2026 23:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Berlin'de aşırı sol örgüt kaynaklı sabotaj sonrası hükümet güvenlik önlemlerini tartışıyor.

Haber: İlhan BABA

(BERLİN) - Almanya'da Berlin elektrik şebekesine yönelik "aşırı sol örgüt" kaynaklı olduğu belirtilen sabotaj saldırısının ardından, İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt'in açıklamaları tartışma yarattı.

Dobrindt, aşırı sol gruplar ve radikal iklim aktivistlerine karşı daha sert güvenlik önlemleri alınması gerektiğini söyledi. Güvenlik birimlerine daha fazla personel ve yetki verilmesini savunan Dobrindt, dijital izleme kapasitesinin artırılarak saldırıların önceden tespit edilmesini hedeflediklerini belirtti.

Muhalefetteki Yeşiller Partisi ise hükümeti eleştirdi. Parti sözcüsü Marcel Emmerich, hükümetin iltica politikalarına ağırlık verirken kritik altyapıların korunmasını ihmal ettiğini söyledi. Yeşiller, güvenlik personelinin artırılmasına destek verdiklerini ancak temel hakları zedeleyebilecek dijital yetki genişletmelerine karşı olduklarını vurguladı.

Dobrindt'in açıklamalarına tepki gösteren Sol Parti Grup Başkanvekili Clara Bünger de, sağcı aşırıcılık söz konusu olduğunda aynı sert tutumun sergilenmediğini savunarak, saldırının sağcı bir grup tarafından yapılması halinde bu kadar sert açıklamalar yapılmayacağını ifade etti.

Hükümet, kritik altyapıların korunması için enerji şirketlerine yeni yükümlülükler getirmeyi tartışıyor. Berlin Ekonomi Senatörü Franziska Giffey ise kabloların yer altına alınmasını ve riskli bölgelerin kamera ile yapay zeka destekli sistemlerle izlenmesini önerdi.

Saldırının sorumluluğunu, daha önce Berlin ve Brandenburg'da benzer eylemlerle anılan "Vulkangruppe" adlı aşırı sol örgüt üstlendi. Ancak yetkililer, saldırıyı gerçekleştiren kişilerle ilgili henüz somut bir bulguya ulaşılamadığını açıkladı.

Kaynak: ANKA

Politika, Güvenlik, Almanya, Hükümet, Enerji, Berlin, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Berlin'de Elektrik Şebekesine Sabotaj - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Siren çaldı, derbi yarım kaldı İtfaiyecilerin refleksi “Helal olsun“ dedirtti Siren çaldı, derbi yarım kaldı! İtfaiyecilerin refleksi "Helal olsun" dedirtti
Londra’daki İran Büyükelçiliği’ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı Londra'daki İran Büyükelçiliği'ne tırmanan protestocu devrim öncesi İran bayrağını astı
Bursa’da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü Bursa'da lodos duvarı devirdi, altında kalan 10 araç hasar gördü
Akdeniz’de 4 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem
ABD’den Türkiye’nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz ABD'den Türkiye'nin yanı başında dev operasyon: Sizi bulup öldüreceğiz
Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti Kral 6. Muhammed, 1386 kişiyi affetti

22:36
Galatasaray’dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer İşte o yıldız
Galatasaray'dan Fenerbahçe yenilgisini unutturacak dev transfer! İşte o yıldız
21:39
Can Yaman’dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ’’İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım’’
Can Yaman'dan gözaltı sonrası ilk açıklama: ''İddialar gerçek olsaydı serbest kalmazdım''
20:49
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
Kendisinden 14 yaş küçük erkek arkadaşını banyoda öldürdü
20:45
Serdar Saatçı Süper Lig’e veda etti Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
Serdar Saatçı Süper Lig'e veda etti! Yeni durağı Birleşik Arap Emirlikleri
19:35
Aralarında İstanbul ve Ankara da var Çok sayıda kentte eğitime kar arası
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası
19:21
İngiliz Bakan’dan çarpıcı sözler: ’’Putin kaçırılıp yargılanmalı’’
İngiliz Bakan'dan çarpıcı sözler: ''Putin kaçırılıp yargılanmalı''
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 00:30:02. #7.11#
SON DAKİKA: Berlin'de Elektrik Şebekesine Sabotaj - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.