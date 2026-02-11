Berlin'de Göbeklitepe Sergisi Açıldı - Son Dakika
Berlin'de Göbeklitepe Sergisi Açıldı

11.02.2026 13:49
Başkan Gülpınar, Berlin'deki sergiyle Göbeklitepe'nin tanıtımını önemsediğini vurguladı.

ŞANLIURFA Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, Almanya'nın başkenti Berlin'de açılan 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepeler'de Yaşam' sergisinin açılışına katıldı. Gülpınar, Göbeklitepe ve Taş Tepeler'in önemine değinerek, "Elimizdeki bu büyük hazineyi dünyaya duyurmak birinci vazifemizdir" dedi.

İnsanlık tarihinin en önemli arkeolojik miras alanları arasında yer alan Göbeklitepe ve Taş Tepeler için, Almanya'nın başkenti Berlin'de 'Toplumun Keşfi: 12 Bin Yıl Önce Göbeklitepe ve Taş Tepelerde Yaşam' sergisi yapıldı. Berlin'deki James-Simon-Galerie'de düzenlenen serginin açılışına; Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar katıldı. Şanlıurfa Müzesi koleksiyonundan seçilen toplam 89 eser ile 4 replikanın yer aldığı sergide, 44 eser ise ilk kez sergileniyor. Sergide, Neolitik Çağ'da insanlığın yerleşik yaşama geçiş süreci, üretim biçimleri ve inanç pratikleri arkeolojik buluntularla ziyaretçilere aktarıldı.

Sergide, ayrıca dünyaca ünlü fotoğraf sanatçısı Isabel Muñoz'un Taş Tepeler bölgesinde çektiği çağdaş fotoğraf çalışmaları da yer aldı. 19 Temmuz'a kadar açık kalacak sergiyle, Göbeklitepe ve Taş Tepeler'in binlerce yıllık mirasının uluslararası kamuoyuna tanıtılması hedefleniyor.

'BU SERGİ SADECE ŞANLIURFA DEĞİL, TÜRKİYE'NİN TANITIMIDIR'

Açılışta konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, organizasyondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Kültür ve Turizm Bakanlığı'na teşekkür etti. Gülpınar, "Şanlıurfa'nın tanıtımı bizim için son derece önemli. Elimizde böyle bir hazine varken bunu dünyaya duyurmak birinci vazifemizdir. Şu ana kadar bile bilinen tarih değişti. Daha da eskiye gidilmesi ihtimali oldukça yüksek. Tüm malzeme elimizde. Şimdi bunu en iyi şekilde organize edip sunmak istiyoruz. Şanlıurfa, bir turizm şehri olmayı fazlasıyla hak ediyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Göbeklitepe, Gülpınar, Berlin, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

