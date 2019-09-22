Son Dakika Haberleri: Berlin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği
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Berlin'de "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" etkinliği

37 dakika önce

Almanya'nın başkenti Berlin'de bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla kadınlar balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

Berlin'de

Almanya'nın başkenti Berlin'de bisiklet kullanımına dikkati çekmek amacıyla kadınlar balon, çiçek ve oyuncaklarla süsledikleri bisikletleriyle şehir turu attı.

"Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinlikleri kapsamında yaklaşık 100 kadın, süsledikleri bisikletleriyle Berlin'in merkezi olan Kudamm'da bir araya geldi.


Renkli görüntülerin oluştuğu etkinlikte, kadınlar balon, oyuncak ve çiçeklerle süsledikleri bisikletleriyle tarihi Brandenburg Kapısı önüne kadar pedal çevirdi.

"Süslü Kadınlar Bisiklet Turu" hakkında bilgi veren grup temsilcisi Safia Yazanel, etkinliğin Türkiye ve dünyanın 120 ülkesinde eş zamanlı yapıldığını söyledi.

Yazanel, etkinliğin bir farkındalık etkinliği olduğunu vurgulayarak, "şehirlerde egzoz kokusu yerine parfüm kokusu olsun" parolasıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini anlattı.

Safia Yazanel, katılımcılardan isteyenlerin Ege Orman Vakfına bir fidan bağışlayabileceğini sözlerine ekledi.

Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:56 Kaynak: AA
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