"Bernarda Alba'nın Evi" İzmir Seyircisi İle Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği ve bu yıl otuz yedincisi yapılan Uluslararası İzmir Tiyatro Günleri 8 Mart – 28 Mart tarihleri arasında İzmir'de gerçekleştirildi. Şehir Tiyatrolarının yeni sezon oyunu "Bernarda Alba'nın Evi", İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Sanat Sahnesi'nde izleyici ile buluştu.

Biletleri, satışa çıktığı birkaç saat içinde tükenen ve seyircinin büyük bir beğeni ile izleyerek tüm salonu doldurduğu oyun ayakta alkışlandı.

F. Garcia Lorca'nın kaleme aldığı,İpek Atagün Gezener'in yönetmenliğini üstlendiği 'Bernarda Alba'nın Evi' adlı oyunu Turan Oflazoğlu Türkçeye çevirdi. Eskişehir Şehir Tiyatroları bünyesinde görev yapan, Burcu Tutkun, Özlem Akdoğan, Özlem Baykara, Pınar Bekaroğlu, Mahide Yumbul, Ecren Can Serim, Elçin Tezcan ve Ayşen Aşkın'dan oluşan sanatçı kadrosu ile sahnelenen oyun, sahneleme tekniği, ışığı, müziği ve oyunculukları ile göz doldurdu.