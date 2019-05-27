BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060175
|-1,42
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,062112
|-1,38
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,092528
|-1,38
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,091465
|-1,36
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,080248
|-1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,012834
|-0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,033265
|-0,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032610
|-0,73
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,070951
|-0,54
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,049998
|-0,48
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,074477
|-0,41
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,104477
|-0,40
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020847
|-1,02
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017955
|-0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,026085
|-0,37
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028102
|-0,37
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,025817
|-0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,026431
|-0,35
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,016391
|-0,35