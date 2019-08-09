Son Dakika Haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar
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BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040152 -0,27 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052849 -0,12 NN Hay.

BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,040152 -0,27
Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,052849 -0,12
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,050863 -0,05
Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,022350 -0,04
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040532 -0,67
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,014963 -0,19
Vakıf Em. ve Hay. Pera 1 Değ. Gr. EYF 0,015925 -0,08
Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF 0,019031 -0,06
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011964 -0,02
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,010007 -0,14
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,019676 -0,10
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,020674 -0,03
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Aviva, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:42 Kaynak: AA
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