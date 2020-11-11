BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,098951 -0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,029140 -0,22 AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,047457 -0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,019299 -3,55 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,033500 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,127219 -0,82 Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,100669 -0,70 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,180449 -0,70 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,013804 -0,42 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,026550 -0,34 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,019203 -0,26 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,032411 -2,95 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051938 -2,95 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053956 -2,94 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049080 -2,93 Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş.Altın Katılım EYF 0,016353 -2,93 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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