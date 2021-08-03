En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün kaybettirenleri yüzde 1,39 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF", "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051493
|-1,39
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031843
|-1,39
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051146
|-1,39
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053008
|-1,39
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017126
|-1,39
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054651
|-1,39
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052588
|-1,38
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056536
|-1,38
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,050306
|-1,37
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016072
|-1,37
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
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