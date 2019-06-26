BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,050200
|1,38
|Halk Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033203
|1,37
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,046800
|1,33
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,060824
|1,30
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081314
|1,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013016
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014557
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,027732
|1,04
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,039021
|0,55
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,027949
|0,51
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043337
|0,51
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,054925
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,075041
|0,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,106884
|0,67
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,032586
|0,67
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,072557
|0,66
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,058827
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,020380
|0,87
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015098
|0,77
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021674
|0,72
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015538
|0,68
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010407
|0,54
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,017332
|2,27
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,028725
|2,26
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,027966
|2,24
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,027578
|2,24
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,026125
|2,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026159
|0,07
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041854
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046584
|0,06
|Halk Hayat ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,018724
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,044032
|0,06