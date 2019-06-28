BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,062161
|0,65
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081818
|0,59
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,061125
|0,58
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,027150
|0,58
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,064993
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,014590
|0,45
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,013031
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,043449
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,048955
|0,92
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,022280
|0,91
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,084785
|0,87
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,052176
|0,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,023409
|0,68
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,016899
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,012553
|0,63
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,014603
|0,59
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,018940
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,015638
|1,13
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,010460
|1,05
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,015152
|0,72
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,017855
|0,71
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021760
|0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026191
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,046641
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,058663
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,055840
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023723
|0,06