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Beşiktaş 6 eksikle çalıştı

6 saat önce

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.

Beşiktaş 6 eksikle çalıştı, System.String[]

Beşiktaş, Süper Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Konyaspor maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti. Çalışmaya sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz ve Atiba Hutchinson'un yanı sıra Caner Erkin, Loris Karius, Domagoj Vida ve Burak Yılmaz da katılmadı.


Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenman sahada yapılan ısınma, istasyon koşuları ve streching ile başladı. Pas ve 5'e 2 çalışması yapan siyah-beyazlı futbolcular, daha sonra 1'e1, 2'ye 2 ve 3'e 3 pres çalışması gerçekleştirdi. İdman, dar alanda yapılan kontrol pas çalışması ve yarı sahada yapılan çift kale maç ile noktalandı.


Genç Kızılay Gönüllüleri siyah-beyazlı takımın antrenmanını izledi. Antrenmanın ardından gönüllüler Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya plaket takdim etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca gönüllü ekibin öncülüğünde tesislere gelen minik taraftar Arda da antrenmanı izledi. Abdullah Avcı ile futbolcular, Arda ile hatıra fotoğrafı çektirdi.


Antrenmanda tedavisi devam eden Dorukhan Toköz, Atiba Hutchinson, hasta olan Caner Erkin, belinde ağrı hisseden Loris Karius ile izinli oyuncular Burak Yılmaz ve Domagoj Vida yer almazken, Douglas ise düz koşu yaptı.


Yarını izinli geçirecek olan Beşiktaş, Konyaspor maçı hazırlıklarına 18 Kasım Pazartesi günü saat 11.30'da yapacağı çalışmayla devam edecek. - İSTANBUL

Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 03:13 Kaynak: İHA
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