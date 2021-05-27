Tahkim Kurulu'ndan Beşiktaş'a kötü haber. Siyah-Beyazlılar'ın Abdullah Avcı'ya tazminat ödemesi kesinleşti. Tahkim'den, "Beşiktaş kulübünün Abdullah Avcı'ya ödeyeceği tazminatın 17.130.000 TL olarak düzeltilerek onanmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" açıklaması yapıldı. Beşiktaş'ın bu parayı ödemekten başka şansı kalmadı.
Siyah-Beyazlılar'ın böylece son umudu da suya düşmüş oldu. Kara Kartal, transfer bütçesini yeniden gözden geçirmek zorunda olacak. Mali açıdan uçurumun kenarında olan ve birçok ödemesi bekleyen Beşiktaş, artık adımlarını çok daha dikkatli atmak zorunda.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'a kötü haber! Abdullah Avcı'ya 17 milyon TL tazminat ödenecek - Son Dakika Spor