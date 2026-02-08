Beşiktaş, Alanyaspor ile 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
Beşiktaş, Alanyaspor ile 2-2 Berabere Kaldı

08.02.2026 22:46
Beşiktaş, Süper Lig'de Alanyaspor ile sahasında 2-2 berabere kalarak puanını 37'ye çıkardı.

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Tüpraş Stadı'nda oynanan maçta siyah-beyazlı ekibin gollerini 33. dakikada penaltıdan Orkun Kökçü ile 53. dakikada Hyeon-gyu Oh kaydetti.

Alanyaspor'un gollerini ise 9. ve 16. dakikalarda eski Beşiktaşlı oyuncu Güven Yalçın attı.

Bu sonuçla ligde 7. kez berabere kalan Beşiktaş, puanını 37'ye çıkardı. 11. beraberliğini yaşayan Alanyaspor ise puanını 23 yaptı.

Sahasında 5. kez puan kaybetti

Beşiktaş, bu sezon Süper Lig'de iç sahada 5. kez puan kaybı yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşısında taraftarını mutlu etmeyi başaramadı.

Gençlerbirliği ile Fenerbahçe'ye yenilen, Samsunspor, Gaziantep FK ve Alanyaspor karşısında da sahadan birer puanla ayrılan Beşiktaş, böylece sahasında toplam 12 puan kaybı yaşadı.

Ligde 10 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, Süper Lig'de yenilmezlik serisini 10 maça çıkardı.

Ligde son yenilgisini 11. haftada Fenerbahçe derbisinde yaşayan siyah-beyazlılar, son 10 müsabakada ise mağlup olmadı.

Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Beşiktaş, bu karşılaşmalarda 5'er galibiyet ve beraberlik yaşadı.

Alanyaspor'u son 6 müsabakada mağlup edemedi

Beşiktaş, Corendon Alanyaspor ile ligde oynadığı son 6 karşılaşmayı kazanamadı.

Siyah-beyazlılar, bu maçların 4'ünde sahadan beraberlikle ayrılırken, 2'sinde ise Akdeniz temsilcisine mağlup oldu.

Beşiktaş, Alanyaspor karşısında son galibiyetini 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında 3-0'lık skorla elde etmişti.

Taraftarlardan Ersin'e hem destek hem protesto

Siyah-beyazlı taraftarlar, maçtan önce tribünlere çağırarak destek verdiği kaleci Ersin Destanoğlu'na, ilk 16 dakikada gelen iki golün ardından tepki gösterdi.

Taraftarlar, Alanyaspor'un 2 farklı üstünlüğü sağlamasının ardından 25 yaşındaki file bekçisini ilk yarının kalan bölümünde topla her buluştuğunda ıslıklayarak protesto etti.

Beşiktaş taraftarı, ikinci yarıdan itibaren ise tepkilerine son vererek Ersin'e alkışlarla destekte bulundu.

VAR incelemesi penaltı getirdi

Beşiktaş, VAR incelemesinin ardından karşılaşmanın 31. dakikasında penaltı kazandı.

29. dakikada Hyeon-gyu Oh, ceza sahası içinde Ümit Akdağ ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Oyunu devam ettiren maçın hakemi Oğuzhan Çakır, topun dışarı çıkmasının ardından VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izledi ve penaltı kararı verdi.

33. dakikada topun başına geçen kaptan Orkun Kökçü, meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Orkun Kökçü'den ligdeki son 3 maçta 3 gol

Beşiktaş'ın milli futbolcusu Orkun Kökçü, Süper Lig'de çıktığı son 3 müsabakada gol sevinci yaşadı.

25 yaşındaki orta saha oyuncusu, siyah-beyazlı ekibin 19. haftada ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldığı ve 20. haftada TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçların ardından Alanyaspor karşısında da fileleri havalandırmayı başardı.

Orkun, ayrıca Beşiktaş'ın Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede de takımının tek golünü kaydetti.

Oh, ilk maçında siftah yaptı

Beşiktaş'ın yeni transferi Hyeon-gyu Oh, ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Siyah-beyazlıların "Ara transfer" döneminde Belçika'nın Genk takımından kadrosuna kattığı Güney Koreli oyuncu, 53. dakikada ceza sahası içinde yaptığı röveşata ile fileleri havalandırdı. Maçın hakemi Oğuzhan Çakır, pozisyonda Oh'a topu çıkaran Emmanuel Agbadou'nun ofsaytta olduğu gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

VAR hakemlerinin uyarısı üzerine pozisyonu saha kenarındaki monitörden izleyen hakem Çakır, gol kararı verdi.

Siyah-beyazlı taraftarlar, pozisyonun incelemesi esnasında oyunun yaklaşık 5 dakika durması sebebiyle hakem Oğuzhan Çakır'a tepki gösterdi.

Murillo, ilk kez forma giydi

Beşiktaş'ın yeni transferi Amir Murillo, siyah-beyazlı formayla ilk maçına çıktı.

"Ara transfer" döneminde Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya'dan kadroya dahil edilen 29 yaşındaki Panamalı sağ bek, 77. dakikada Gökhan Sazdağı'nın yerine oyuna girdi.

Kaynak: AA

