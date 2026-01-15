Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 geçti

Stat: Tüpraş

Hakemler: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Murat Altan, Ali Can Alp

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz (Dk. 78 Salih Uçan), Kartal Kayra Yılmaz, Rashica (Dk. 67 Jota Silva), Cerny (Dk. 78 Cengiz Ünder), Toure (Dk. 84 Ahmet Sami Bircan), Abraham (Dk. 66 Orkun Kökçü)

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Emre Satılmış, Hakan Bilgiç (Dk. 67 Hüseyin Bulut), Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak Karaoğul (Dk. 85 Alper Burak Duman), Erkam Develi (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Tahsin Özler (Dk. 67 Roshi), Halil Can Ayan, Diaby, Fernandes (Dk. 82 Ezeh)

Goller: Dk. 15 Abraham, Dk. 55 Toure, Dk. 87 Kartal Kayra Yılmaz (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Dk. 22 Erkam Develi, Dk. 69 Roshi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş, konuk ettiği Trendyol 1. Lig ekibi Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 yendi.

Siyah-beyazlı takım bu sonuçla grupta 2'de 2 yaptı. Ankara ekibi ise ilk yenilgisini yaşadı.

15. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan Rıdvan Yılmaz'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya altıpasın gerisinden düzgün bir kafa vuruşu yapan Abraham, topu ağlarla buluşturdu: 1-0

19. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın hafif sağ çaprazından çıkardığı pasa bekletmeden ceza sahası dışından plase bir vuruş yapan Toure'nin şutunda kaleci Emre Satılmış, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, mücadelenin ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

55. dakikada siyah-beyazlı takım farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Taylan Bulut'un ceza sahası içine yaptığı ortaya altıpas ön çizgisi üzerinde uçarak kafa vuruşunu yapan Toure, topu filelere gönderdi: 2-0

72. dakikada Ankara Keçiörengücü atağında ceza sahası ilk metrelerinde İbrahim Akdağ'ın hafif sağ çaprazdan sert şutunda kaleci Ersin Destanoğlu, uzanarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

74. dakikada Jota Silva'nın sol kanatta son çizgiden kale önüne çevirdiği pası altıpas gerisinde tamamlamak isteyen Cerny'nin yerden şutunda kaleci Emre Satılmış, topun ağlarla buluşmasını engelledi.

87. dakikada Beşiktaş farkı 3'e yükseltti. Sol kanattan Salih Uçan'ın ceza sahası içine yaptığı ortaya sağ çaprazda uçarak havada şık bir vuruş yapan Kartal Kayra Yılmaz, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 3-0

Siyah-beyazlı takım, müsabakayı 3-0 kazandı.