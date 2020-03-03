Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü

6 saat önce

Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş, Ankaragücü hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Süper Lig'in 25. haftasında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Ankaragücü ile 6 Mart Cuma günü karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1,5 saat sürdü. Çalışmaya bireysel programını sürdüren Dorukhan Toköz ve tedavisine devam edilen Gökhan Gönül katılmadı. Kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşen antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. 5'e 2 top kapma, dar alanda kontrol pas ve taktik programının yer aldığı idman, üç takımlı taktik maç, yarım sahada yapılan çift kale maç ve şut çalışması ile sona erdi. Bu arada, Beşiktaşlı sanatçı Zafer Algöz de siyah-beyazlıların antrenmanını takip etti. Algöz, antrenman sonrasında Sergen Yalçınla sohbet etti. Ankaragücü maçı hazırlıklarını sürdürecek olan Beşiktaş, yarın saat 11.30'da basına kapalı olarak çalışacak. - İSTANBUL

Ankaragücü, Beşiktaş, Sabah, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 02:53 Kaynak: İHA
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