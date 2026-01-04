Beşiktaş Antalya\'da Antrenman Yaptı

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da sahada gerçekleştirdiği antrenman ile sürdürdü.

Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonrasında idman 5'e 2 ile devam ederken taktik çalışması ile devam etti. Antrenmanda; Felix Uduokhai yer almazken, Cengiz Ünder sahada bireysel çalışmalarını sürdürdü. - ANTALYA