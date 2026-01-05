Beşiktaş Antalya\'da İkinci Antrenmanını Yaptı

Beşiktaş, devre arası çalışmalarına Antalya'da günün ikinci antrenmanıyla devam etti.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla sona erdi.
Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını yarın saat 17.00'de yapacağı antrenmanla sürdürecek. - İSTANBUL
