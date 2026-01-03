Beşiktaş Antalyada Çift Antrenman Yaptı

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.
Antalya'da basına açık yapılan günün ikinci çalışması sahada gerçekleştirildi.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar üzerinde durdu.
Felix Uduokhai, gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadı. Cengiz Ünder salonda çalışırken, Jota Silva ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışma gerçekleştirdi.
Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.
