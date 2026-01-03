Beşiktaş Antalyada Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş Antalyada Çift Antrenman Yaptı

Beşiktaş Antalyada Çift Antrenman Yaptı
03.01.2026 20:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu hazırlıklarını Antalya'da çift antrenmanla sürdürüyor.

Beşiktaş, 2025-2026 sezonunun ikinci yarısının hazırlıklarını çift antrenmanla sürdürdü.

Antalya'da basına açık yapılan günün ikinci çalışması sahada gerçekleştirildi.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, kondisyon çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı kısmında siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar üzerinde durdu.

Felix Uduokhai, gribal enfeksiyon nedeniyle antrenmana katılmadı. Cengiz Ünder salonda çalışırken, Jota Silva ise idmanın ilk bölümünde takımla çalışma gerçekleştirdi.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

Kaynak: AA

Antrenman, Beşiktaş, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş Antalyada Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika

Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı Yollar karla kaplandı, hasta kepçeyle hastaneye ulaştırıldı
Kastamonu’da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi Kastamonu'da ineklerin 1,5 metrelik karla mücadelesi
İran’dan Trump’ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz İran'dan Trump'ın tehdidine yanıt: Her türlü saldırıya kapsamlı yanıt vereceğiz
Malatya’da meteorun düşme anı kamerada Malatya'da meteorun düşme anı kamerada
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı İstediği olmayınca dehşet saçtı: Restorana tüfekle saldırdı, 1 ölü, 3 yaralı

00:46
Maduro New York’ta Uçaktan böyle indirildi
Maduro New York'ta! Uçaktan böyle indirildi
23:02
Bahçeli: Venezuela’da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı
22:39
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
Venezuela Devlet Başkanı Yardımcısı: Büyük vatanımız için birlik çağrısı yapıyoruz
22:11
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
Fırtınada uçmamak için yerlere yattılar
21:55
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
Muştalarla döverek kör ettiler, ellerinde kan ile video çektiler! 1,5 ayda tahliye olan şüpheliler yeniden gözaltında
21:47
İşte Maduro ve eşinin ABD’de kalacağı hapishane
İşte Maduro ve eşinin ABD'de kalacağı hapishane
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.01.2026 06:34:54. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş Antalyada Çift Antrenman Yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.