Beşiktaş, Atakan Üner'i Ümraniyespor'a kiraladı
26.01.2021 21:39
Beşiktaş, sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Beşiktaş, sağ kanat oyuncusu Atakan Üner'i sezon sonuna kadar TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor'a kiraladı.
Ümraniyespor Kulübü Başkanı Tarkan Aksar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atakan'ın kiralanması için Beşiktaş ile anlaştıklarını ve oyuncuyu sezon sonuna kadar kadrolarına dahil ettiklerini söyledi.
Beşiktaş'ın sezon başında Altınordu'dan transfer ettiği Atakan Üner, siyah-beyazlı formayla Süper Lig'deki 3 maçta 66 dakika süre alırken, bir Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde 74 dakika sahada kaldı.
Son Dakika YSK, toplam 17 partinin seçime girebileceğine karar verdi! DEVA ve Gelecek partisi listede yer almadı Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Mostafa Mohamed, İstanbul'a geliyor Sosyal medya fenomeni, barbie bebeğe benzemek için 90 kilo verdi Selin Ciğerci, reklam yapıp takipçilerini kandırınca sosyal medyada tepki çekti Büyük Menderes'te alarm! Nehrin kirlilik oranı 4'ncü dereceye ulaştı Saadet Partisi'nde ittifak çatlağı! Erdoğan'la görüşen Asiltürk'ün açıklaması kriz çıkardı İntihar için inşaata çıkan vatandaş, karısının tek sözüyle aşağıya indi Ordu'da rüzgarın etkisiyle büyüyen korkunç yangında üreticinin tüm birikimi kül oldu