Beşiktaş, Avrupa'da siftah peşinde

UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda 3. maçına çıkacak olan Beşiktaş, taraftarı önünde Braga'yı konuk edecek. Kongre kaosundan çıkan siyah-beyazlılar, yeni başkan ve yönetimiyle çıkacağı ilk resmi maçında Avrupa Arenası'ndaki ilk puanlarını almak istiyor.

Süper Lig ve Avrupa'da alınan başarısız sonuçların yanı sıra bir de yönetim değişikliğine giden Beşiktaş, yeni başkanı Ahmet Nur Çebi'nin göreve gelmesinin ardından ilk resmi maçında Portekiz temsilcisi Braga'yı konuk edecek. UEFA Avrupa Ligi K Grubu'nda geride kalan 2 maçta önce Slovan Bratislava'ya deplasmanda 4-2, sonra da Premier Lig temsilcisi Wolverhampton'a sahasında 1-0 mağlup olan Beşiktaş, Avrupa Arenası'nda siftah yapmak istiyor. Grupta puanı olmayan ve son sırada yer alan siyah-beyazlılar, bu maçı kazanarak tur ümitlerini artırmak istiyor. Slovan Bratislava ve Braga'nın 4, Wolverhampton'ın ise 3 puanı bulunan grupta, Kartal taraftarı önünde kazanarak tur ümitlerini yükseltmenin peşinde.

SAKATLAR CAN SIKIYOR

Zorlu Braga maçı öncesinde Teknik Direktör Abdullah Avcı da kadro kurmakta zorlanıyor. N'Koudou, Victor Ruiz, Gökhan Gönül, Douglas, Burak Yılmaz ve Diaby'nin Braga maçı öncesinde sakatlıkları bulunuyor. Hafta sonunda oynanan Ankaragücü karşılaşmasında sakat olduğu için forma giyemeyen Oğuzhan Özyakup ise takımla birlikte çalışıyor. Bu akşam Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde son antrenmanını yapıp Braga maçı için kampa girecek olan siyah-beyazlılarda, sakatların durumu da netlik kazanacak.

TARAFTAR KENETLENDİ

Ahmet Nur Çebi'nin başkan seçilmesinin ardından yaptığı açıklamalar, taraftarı da olumlu anlamda etkiledi. Çebi'nin taraftarı tekrar tribünlere çekmek istediğini söylemesi üzerine sosyal medyada kulübe destek olmak isteyen siyah-beyazlılar, Braga maçında da tribünlerdeki yerini alacak. Bu sezon boyunca iç saha maçlarında özellikle Fikret Orman yönetimini protesto eden tribünlerin, ilk kez 90 dakika boyunca sadece takıma destek vereceği bir karşılaşma olacak.

BRAGA İLE 3. MAÇ

Beşiktaş, Portekiz temsilcisi Braga ile daha önce 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşı karşıya geldi. Grup aşamalarında bir üst tura çıkmayı başaran iki takım, son 32 turunda eşleşti. Portekiz'de oynanan ilk maçta 2-0 kazanan Beşiktaş, sahasındaki ikinci maçı 1-0 kaybetse de turu geçen taraf olmayı başarmıştı. Yarın saat 19.55'te oynanacak olan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını ise Teodoro Sobrino ve Raul Cabanero yapacak. Beşiktaş'ın Braga maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Karius - Necip, Vida, Roco, Caner - Atiba, Elneny (Oğuzhan), Lens, Ljajic, Güven - Umut Nayir.

(İHA)