Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Babel'in Fulham'a Transfer Olduğunu Açıkladı

Beşiktaş, Babel'in Fulham'a Transfer Olduğunu Açıkladı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisi ile birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

Beşiktaş, Babel'in Fulham'a Transfer Olduğunu Açıkladı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'in bonservisi ile birlikte İngiltere Premier Lig ekiplerinden Fulham'a transfer olduğunu açıkladı.

Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Ryan Babel'in bonservis bedeliyle transferi konusunda Fulham kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Ryan Babel'e formamızı giydiği dönemde yaptığı hizmetler nedeniyle teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Öte yandan Fulham Kulübü de Babel'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:08 Kaynak: DHA

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