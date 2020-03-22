Beşiktaş, Clyne transferi için Liverpool'un kapısını çalacak! - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş, Clyne transferi için Liverpool'un kapısını çalacak! - Son Dakika Spor

Beşiktaş, Clyne transferi için Liverpool'un kapısını çalacak!

6 saat önce

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor.

Beşiktaş, Clyne transferi için Liverpool'un kapısını çalacak!, System.String[]

Beşiktaş'ta transfer harekatı sürüyor. Bir yandan önümüzdeki sezon kadrosunu gençleştirmeyi düşünen siyah-beyazlılar, diğer yandan da özellikle savunma bölgesini tecrübeli isimlerle güçlendirmek istiyor.

Gökhan Gönül'e destek olacak bir sağ bek transfer etmek isteyen Beşiktaş'ın Liverpool'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nathaniel Clyne ile temas kurduğu bildirildi. 29 yaşında basacak olan Clyne'i Sergen Yalçın'a scout olarak Beşiktaş'ta göreve başlayan kardeşi Gürsoy'un önerdiği öğrenildi.

Fotomaç'ın haberine göre yönetimin bütçe konusunu çözmesi ve bu transferi gerçekleştirmesi durumunda, bu sezon takıma herhangi bir katkısı bulunmayan Douglas'a sezon sonunda ülkesine dönmesi için kolaylık sağlanacağı bildirildi.

Gökhan Gönül, Liverpool, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 05:08 

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