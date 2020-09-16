Beşiktaş'ta yapılan rutin Covid-19 testi sonucunda 7 futbolcu ve 5 teknik ekipte pozitif vakaya rastlandı.
Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcular ile teknik ve idari kadro personeline, rutin Covid-19 tanı testi uygulandı. Yapılan testler neticesinde 7 sporcu ile 5 teknik ekip üyesinde Covid-19 pozitif tespit edildi.
Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyeleri için tedavi ve izolasyon süreçleri başladı. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları da başladı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:18 - Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › Beşiktaş'da 12 kişide Covid-19 pozitif çıktı - Son Dakika Spor