Beşiktaş'da 12 kişide Covid-19 pozitif çıktı - Son Dakika

Beşiktaş'da 12 kişide Covid-19 pozitif çıktı

Beşiktaş'ta yapılan rutin Covid-19 testi sonucunda 7 futbolcu ve 5 teknik ekipte pozitif vakaya rastlandı.

Beşiktaş'da 12 kişide Covid-19 pozitif çıktı, System.String[]

Beşiktaş'ta yapılan rutin Covid-19 testi sonucunda 7 futbolcu ve 5 teknik ekipte pozitif vakaya rastlandı.

Beşiktaş Futbol Akademi bünyesinde bulunan sporcular ile teknik ve idari kadro personeline, rutin Covid-19 tanı testi uygulandı. Yapılan testler neticesinde 7 sporcu ile 5 teknik ekip üyesinde Covid-19 pozitif tespit edildi.

Covid-19 testi pozitif sonuç veren sporcu ve teknik ekip üyeleri için tedavi ve izolasyon süreçleri başladı. BJK Fulya Hakkı Yeten Tesisleri'nin dezenfekte çalışmaları da başladı. - İSTANBUL

Koronavirüs, Futbolcu, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 18:18 - Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Beşiktaş'da 12 kişide Covid-19 pozitif çıktı - Son Dakika Spor

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