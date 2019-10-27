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Beşiktaş, derbi için yola çıktı

11 dakika önce

Beşiktaş kafilesi, Galatasaray derbi maçı için yola çıktı.

Beşiktaş, derbi için yola çıktı, System.String[]

Beşiktaş kafilesi, Galatasaray derbi maçı için yola çıktı.

Süper Lig'in 9. haftasında sahsında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, stada gitmek üzere yola çıktı. Nevzat Demir tesislerinden taraftarların coşkulu tezahüratları ile yola çıkan siyah-beyazlılar, saat 19.00'da Galatasaray ile karşılaşacak.

(Cüneyt Sevindik/İHA)

Galatasaray, Beşiktaş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 06:15 Kaynak: İHA
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