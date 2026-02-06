Beşiktaş Devis Vasquez'i Transfer Etti - Son Dakika
Spor

Beşiktaş Devis Vasquez'i Transfer Etti

Beşiktaş Devis Vasquez'i Transfer Etti
06.02.2026 23:59
Beşiktaş, Devis Vasquez'in 2025-26 sonuna kadar Roma'dan transferini açıkladı.

BEŞİKTAŞ Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaştığını açıkladı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaşımıza Hoş Geldin Devis Vasquez. Profesyonel futbolcu Devis Vasquez'in 2025-26 sezonu sonuna kadar satın alma opsiyonlu geçici transferi hususunda Roma kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Devis Vasquez'e şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

Kaynak: DHA

