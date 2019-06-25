Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
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Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı

1 saat önce

Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı doktor Sarper Çetinkaya ile yolların ayrıldığını bildirdi.

Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı doktor Sarper Çetinkaya ile yolların ayrıldığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Beşiktaş Spor Kulübü, Sarper Çetinkaya, Futbol, Spor
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