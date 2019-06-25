Beşiktaş, doktoruyla yollarını ayırdı
1 saat önce
Beşiktaş Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı doktor Sarper Çetinkaya ile yolların ayrıldığını bildirdi.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:16 Kaynak: AA
Kulübü, siyah-beyazlı futbol takımının sağlık kurulu başkanı doktor Sarper Çetinkaya
ile yolların ayrıldığını bildirdi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol
takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
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