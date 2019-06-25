Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı
56 dakika önce
Beşiktaş Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığı açıkladı.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya
ile yollarını ayırdığı açıkladı.
Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dr. Sarper Çetinkaya'nın yeni sezonda takımda olmayacağı açıklandı. Beşiktaş, Dr. Çetinkaya için siteden şu açıklamayı yaptı:
"Futbol
Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL
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Beşiktaş, Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı
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