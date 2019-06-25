Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı
Son Dakika Spor Haber

Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı

56 dakika önce

Beşiktaş Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı, System.String[]
Beşiktaş Kulübü, takımın doktorluk görevini yöneten Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdığı açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Dr. Sarper Çetinkaya'nın yeni sezonda takımda olmayacağı açıklandı. Beşiktaş, Dr. Çetinkaya için siteden şu açıklamayı yaptı:

"Futbol Takımımızın Sağlık Kurulu Başkanlığı görevini yürüten Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarımız ayrıldı. Dr. Sarper Çetinkaya'ya tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:51 Kaynak: İHA
Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Sarper Çetinkaya, Çetinkaya, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'da Aboubakar çılgınlığı! 7 milyon euroluk teklif Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım Beşiktaş, Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı FIFA'dan, Eskişehirspor'a 6 puan silme cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 16:47:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Dr. Sarper Çetinkaya ile yollarını ayırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]