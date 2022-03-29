BEŞİKTAŞ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR REDDİ HAKİM İSTEDİ - Son Dakika
Üye Girişi

BEŞİKTAŞ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR REDDİ HAKİM İSTEDİ

29.03.2022 13:42

BEŞİKTAŞ eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 'haksız mal edindiği' iddiasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında, yargılamanın tamamlanmamasına tepki gösterdi.

BEŞİKTAŞ eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, 'haksız mal edindiği' iddiasıyla yargılandığı davanın bugün görülen duruşmasında, yargılamanın tamamlanmamasına tepki gösterdi. Reddi hakim talebinde bulunan Hazinedar, "Yargılanmak istiyorum, her şey hazır ama dosyayı bitirmiyor" dedi.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasına sanıklar Beşiktaş Belediyesi eski Başkanı Murat Hazinedar ve Belediye Meclis Üyesi Çetin Kırışgil avukatlarıyla birlikte katıldı. Duruşmada tanık olarak dinlenen iş insanı Gaye Donay, Hazinedar'ın banka hesabından kendisine 40 bin TL göndermesi konusunda "Ne için olduğunu tam hatırlamıyorum ancak, zannediyorum ki sağlıkla ilgili bir durumdu. Bir çalışanımın eşi kanser hastasıydı. Tedavisine yardım amaçlı gönderilmiş bir paraydı. Ben daha sonra bu parayı Hazinedar'a iade ettim çünkü, birine yardım edeceksem bunu tek başıma yapmam gerekiyor diye düşündüm" dedi.

"O DÖNEM HESABIMDA 10 MİLYON DOLAR VAR, NEDEN 40 BİN TL'Yİ SORUYORSUNUZ"

Sanık Murat Hazinedar'a tanık ifadesine karşı diyecekleri soruldu. Hazinedar, "Bu tanığın iddianamede ismi yok, neden dinliyorsunuz. Benim o dönem hesabımda 10 milyon dolar var. Neden 40 bin TL'yi soruyorsunuz. Bunun nesini soruyorsunuz? 8 rapor var, MASAK ve başka raporlar var. Siz 40 bin TL'yi soruyorsunuz. Bunun yargılamayla bir ilgisinin olduğunu düşünmüyorum. Benim insanlarla özel hukukum yok edildi" dedi.

Haznedar'ın avukat Efe Murat Bulut ise mahkeme tarafından dinlenen tanıkların iddianame kapsamında olmadığını belirtti. Yargılamanın iddianame dışına çıkılarak yapılamayacağını belirten Avukat Bulut, bu tanıkların beyanlarının dosyadan çıkarılmasını ve dinlenilmesinden vazgeçilmesini istedi.

Sanık Çetin Kırışgil ise, tanık ifadelerine karşı daha sonra avukatı aracılığıyla yazılı savunma yapacağını belirtti.

REDDİ HAKİM TALEBİNDE BULUNDU

Eksikliklerin giderilmesi için duruşmanın ertelendiği açıklanırken sanık Murat Hazinedar, tepki göstererek salonu terk etti. Mahkeme salonu önünde açıklama yapan Murat Hazinedar, "Belki de bir ilk yaşadık. 3 MASAK, bir Başbakanlık raporu lehimde geldi. Savcılığın istediği bilirkişi raporları lehimde geldi. Sayıştay raporları tertemiz geldi. Türkiye Cumhuriyeti Yargıtay Ceza Genel Kurulu Başkanı'nın mütalaası dosyada. Dosyayı bitirmemek, uzatmak için her türlü hukuk dışı yöntemi uygulayan bir hakimi bugün reddettim. Düşünebiliyor musunuz? 8 tane rapor var lehimde, tam 1.5 yıldır, Adalet Bakanlığı'nın yargılama süreleriyle ilgili talimatına rağmen, sadece ve sadece 3 tane tanığı dinleyerek mahkemeyi oyalayan bir hakim. Yargılanmak istiyorum, her şey hazır ama, dosyayı bitirmiyor. Bugün hakimi bu nedenle reddettim" dedi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Murat Hazinedar ve Çetin Kırışgil hakkında, "Haksız mal edinme, gizleme, gerçeğe aykırı bildirimde bulunma" suçundan 3'er yıldan 5'er yıla kadar hapis cezası isteniyor. İddianamede sanıklar hakkında haksız edinilen malların zorla alımı ve kamu hizmetlerinden müebbeden yasaklanma da talep ediliyor.

Hazinedar hakkında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Başmüfettişliği tarafından hazırlanan rapora yer verilen iddianamede, son mal bildiriminin 6 Temmuz 2015 tarihinde yapıldığı belirtildi. Raporda Hazinedar'ın bu tarihten sonra banka hesaplarında TL ve dolar cinsinden yüklü para transferi olduğu, ancak bu para hareketlerine ilişkin mal bildirimlerinin olmadığı bildirildi. Hazinedar'ın 8 Mayıs 2015 tarihli mal bildiriminde kaynağı, sözleşmesi ve benzeri belgeler girilmeksizin piyasadan 7 milyon lira dosya alacağı olduğu bildirilirken, bir önceki ve sonraki mal bildirimlerinde ise bu tutarın yer almadığı belirtildi. Raporda söz konusu paranın kaynağının belli olmadığı da ifade edildi.

BEŞİKTAŞ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR REDDİ HAKİM İSTEDİ
BEŞİKTAŞ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR REDDİ HAKİM İSTEDİ
BEŞİKTAŞ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR REDDİ HAKİM İSTEDİ

YORUMLAR
500
Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın 'haksız mal edinme' davası Eski Beşiktaş Belediye Başkanı Hazinedar'ın 'haksız mal edinme' davası Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti Selimiye belediye eski başkanı Gül hayatını kaybetti

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BEŞİKTAŞ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR REDDİ HAKİM İSTEDİ - Son Dakika


Son Dakika
14:35 İstanbul'daki müzakere masasında gerilim tavan yaptı! Rusya Savunma Bakanı açıkladı: Ukrayna ordusu yok edildi
14:35 Fenerbahçe'de başkanlık yarışı kızışıyor! Aziz Yıldırım iddiaları havada uçuşuyor!
14:20 Kayseri'de tüyler ürperten iddia: 2 kuyuya 14 kişi atıldı, sesler geliyor!
14:19 Son Dakika: İstanbul'da gerçekleşen Rusya-Ukrayna müzakerelerinde ilk tur sona erdi
14:06 Destan'da bu akşam neler olacak? Ulu Ece için yolun sonu geldi mi?
14:06 Rus askerler öldüresiye dövülüp, ayaklarından kurşunlanmıştı! Ukrayna açıklaması: Görüntülerle ilgili soruşturma başlattık!
14:05 Fenerbahçe'nin parlayan yıldızı Crespo, Galatasaray maçını iple çekiyor! Büyük derbi öncesi iddialı konuştu
14:01 Bayrak değişimi: TÜSİAD'da Kaslowski'nin yerine Orhan Turan geldi
13:56 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Safiye iyileşecek mi?
13:56 Eski başbakan siyasete dönmek istiyor ama ünlü tarihçi notunu çoktan verdi: Bana göre en kötü siyasetçi Tansu Çiller!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 14:40:39. #1.13#
SON DAKİKA: BEŞİKTAŞ ESKİ BELEDİYE BAŞKANI HAZİNEDAR REDDİ HAKİM İSTEDİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement