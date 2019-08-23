Beşiktaş evinde fark attı

Beşiktaş, Süper Lig'in ikinci haftasında sahasında karşılaştığı Göztepe'yi 3-0'lık skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

5. dakikada Oğuzhan'ın sağ kanattan ortasında penaltı noktası üzerinden Medel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti. 6. dakikada Güven'in ceza sahası dışı sol çaprazdan çektiği şutta meşin yuvarlak üst direkten dışarıya çıktı. 17. dakikada Adem Ljajic'in geriye pasında araya giren Serdar'ın ceza yayı üzerinde çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Karius'ta kaldı. 42. dakikada defansın hatasında topu kapan Oğuzhan'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top direkten ve kaleci Beto'da kaldı. 45+2. dakikada Caner'in ceza sahası içi sol taraftan yerden ortasında altıpasta bulunan Güven Yalçın'ın boş kaleye dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

İKİNCİ YARI

54. dakikada Adem Ljajic pasında ceza sahası dışı sol tarafında topla buluşan Caner'in ortasında top direkt kaleye gitti ve ağlarla buluştu. 2-0 59. dakikada Lens'in pasında sol kanatta topla buluşan Adem Ljajic'in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip sol çaprazdan yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Beto'nun müdahalesine rağmen ağlara gitti. 3-0 78. dakikada sağ kanattan Poko'nun pasında topla buluşan Castro'nun ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 79. dakikada Lens'in ceza sahası dışından aşırtmasında kaleci Beto meşin yuvarlağı kurtardı. 90+2. dakikada Poko'nun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Alparslan'ın şutu direkten döndü.

Stat: Beşiktaş Park Hakemler: Ali Palabıyık xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx Beşiktaş: Karius xx, Gökhan Gönül xx, Vida xx, Victor Ruiz xx, Caner Erkin xx, Medel xx (Necip Uysal dk. 67 x), Oğuzhan Özyakup xx (Muhayer dk. 85 ?), Adem Ljajic xx, Lens xx, Tyler Boyd xx (N'Koudou dk. 61 x), Güven Yalçın xx Yedekler: Utku, Douglas, Pedro, Muhayer, Kartal, Orkan Çınar, Quaresma, Umut Teknik Direktör: Abdullah Avcı Göztepe: Beto x, Gassama x, Sanneh x, Titi xx, Schwechlen x, Borges x (Alpaslan dk. 75 x), Poko x, Yasin Öztekin x (Andre Castro dk. 61 x), Serdar Gürler x, Deniz Kadah x, Erden Derdiyok x (Halil Akbunar dk. 46 x) Yedekler: Göktuğ, Berkan, Reis, Yalçın, Batuhan, Ege Özkayımoğlu Teknik Direktör: Tamer Tuna Goller: Güven (dk. 45+2), Vida (dk. 54), Adem Ljajic (dk. 59) (Beşiktaş) Sarı kartlar: Poko (Göztepe), Victor Ruiz (Beşiktaş)

(Oğuzhan Ort - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA)