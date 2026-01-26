Beşiktaş, Eyüpspor\'u 1-0 Yenerek İlk Yarıyı Önde Tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 19. haftanın kapanış maçında Eyüpspor ile Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı, siyah-beyazlıların 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada Eyüpspor atağında savunma arkasına atılan uzun pas sonrası topla buluşan Metehan'ın ceza sahası içine girdikten sonra sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Ersin meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

6. dakikada Eyüpspor'da kaleci Jankat'ın ceza sahası dışında oyun kurmaya çalışırken yaptığı hata sonrası top, Eyüpspor yarı sahasının ortasında bulunan Orkun'da kaldı. Orkun'un uzak mesafeden sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

21. dakikada Taşkın İlter'in ceza sahası içine havadan gönderdiği topa çıkan kaleci Ersin'in yaptığı hata sonrası Umut Bozok, boşta kalan meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

24. dakikada VAR'dan yapılan uyarı sonrası hakem Yasin Kol, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Yasin Kol, Bersan Duran, Furkan Ürün

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ulvan, Jerome Onguene, Emir Ortakaya, Umut Meraş, Baran Ali Gezek, Mateusz Legowski, Taşkın İlter, Metehan Altunbaş, Lenny Pintor, Umut Bozok

Yedekler: Morcos Felipe, Gilbert Mendy, Robin Yalçın, Emre Akbaba, Angel Quinones, Charles Raux Yao, Denis Radu, Prince Ampem, Ömer Ahmet Ceyhan, Christ Sadia

Teknik Direktör: Atila Gerin

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Kartal Kayra Yılmaz, Orkun Kökçü, Milot Rashica, Vaclav Cerny, Jota, El Bilal Toure

Yedekler: Emre Bilgin, Emir Yaşar, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Gökhan Sazdağı, Devrim Şahin, Ahmet Sami Bircan, Ali Pağda, Mustafa Hekimoğlu

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Gol: Orkun Kökçü (dk. 6) (Beşiktaş) - İSTANBUL