Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Nahuel Molina'yı bitirdi - Son Dakika

Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Nahuel Molina'yı bitirdi

Beşiktaş, transfer görüşmelerinde yavaş yavaş mutlu sona ulaşmaya devam ediyor.

Beşiktaş, transfer görüşmelerinde yavaş yavaş mutlu sona ulaşmaya devam ediyor. Savunmasını güçlendirmek için uzun süredir arayışta olan Siyah-Beyazlılar, Nahuel Molina ile her konuda anlaşmaya vardı.

Eski Beşiktaşlı Dusko Tosic, Belgrad'da bıçaklı saldırıya uğradı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı

Haber önceki gün Arjantin'in önemli haber kaynaklarından infoBAE tarafından resmen duyurulmuştu. Beşiktaş'ın, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin yanı sıra Sevilla ve Udinese'nin elinden kaptığı Molina için enteresan bir sürecin yaşandığı ortaya çıktı.

SÖZÜNDEN DÖNMEDİ

22 yaşındaki sağ bek, herkesten önce kendisiyle ilgilenen Beşiktaş'a verdiği sözden vazgeçmedi. F. Bahçe, Beşiktaş'ın yaptığı teklifin yüzde 30 fazlasını teklif etti ancak Molina'nın özellikle Boca Juniors'tan ayrılış sürecinde Beşiktaş'ın kendisine gösterdiği ilgiden çok memnun olduğu bildirildi. Sevilla'nın Molina'ya hiç teklif yapmadığı, Udinese'nin yerine Beşiktaş'ı seçmesinde ise şampiyon olmak istemesinin öne çıktığı öğrenildi.

MENAJERE 100 BİN EURO

Bu arada menajerinin de bu transferde önemli payı olduğu bildirildi. Beşiktaş'ın Molina'nın menajerine 3 yıl içinde satış alması durumunda yüzde 15 pay vereceği bildirildi.

Öte yandan Nahuel Molina ile 3+1 yıllık anlaşma sağlandı. Genç oyuncu Molina'ya yıllık 650 bin euro'dan 3 yılda toplamda 2 milyon euro'luk ödeme yapılacak. Menajerine toplam ücret üzerinden yüzde 5 ödenecek. Yani 100 bin euro verilecek. (Fotomaç)

Fenerbahçe, Beşiktaş, Sevilla, Udinese, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 10:52 

Son Dakika Spor Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Nahuel Molina'yı bitirdi - Son Dakika Spor
YORUMLAR

Son Dakika

14:29 ABD'de "Black Panther" isimli grup silahlanıp sokağa indi: Savaş meydanında karşımıza çıkın 13:50 Sıla'nın Karanfil şarkısına "sigara" yasağı! Klip yayından kaldırıldı 13:46 Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut görevinden istifa etti ancak yönetim kabul etmedi 13:35 Altın rekor kırarken uzman isimden net mesaj: Bu dönemlerde gümüşün kazancı altından daha fazla 12:00 İki kardeş, yolunu kestiği emekli polisi baltayla saldırarak öldürdü 11:02 Salgın sürecinde vatandaşın en başarılı bulduğu bakan, Koca oldu! İkinci sırada sürpriz var 10:07 Nisan'da torbadan çıkan sosyal medya düzenlemesi Erdoğan'ın talimatıyla raftan iniyor 09:34 Trabzon'da şehrin farklı noktalarında görülen yılanlar halkı korkuya sevk etti 21:58 Didem Soydan cesur fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi! Sokakta transparan kıyafetiyle poz verdi 20:19 Çöp kamyonu yolun karşısına geçmek isteyen kadının üzerinden iki defa geçti 16:57 Kedi tartışmasında annesini itip ölümüne neden olan genç, o anları telefonuna kaydetmiş 16:30 Ayrılık kararı alan Messi, Barcelona'nın başına Xavi'nin geçmesi halinde takımda kalacak 15:28 Esra ve Ceyda Ersoy kardeşlerin köpekleri için yaptırdığı mezarlık sosyal medyada gündem oldu 15:25 Denizlispor Başkanı Ali Çetin, maç sonunda sahaya su şişesi fırlattı 13:28 Koronavirüs salgını nedeniyle Halkbank tarafından esnafa verilen kredi desteği 17 milyar lirayı aştı
Vaka sayısı arttığı için Bakan Koca'nın uyardığı Gaziantep'te düğünlerde kolluk kuvvetleri görev alacak
16:44
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronavirüs salgını açısından en riskli meslek gruplarını paylaştı
16:42
Burdur Gölü sahilinde cansız beden bulundu
16:39
Kocaeli'de yaşlı adam, kendisini yol kenarındaki ağaca asarak intihar etti
16:38
65 yaşındaki adam hayvan otlatırken yorgun merminin isabet etmesi sonucu öldü
16:08
Ümit Özat'tan Ali Koç'a eleştiri: İstersen Donald Trump ol, bu şekilde başarılı olamazsın
15:51
Hindistanlı iş adamı koronavirüse karşı altın maske takıyor
15:18
4 yaşındaki çocuğun 12'nci kattan düşme anı kamerada! İkizi de geçen yıl hayatını kaybetmiş
15:15
Erdoğan canlı yayında Bakan Dönmez'e çıkıştı: Müsaade edin de konuşmamı yapayım
15:12
Malatya'da bir kayısının üzerinde Arapça "Allah" yazısı
14:52
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2020 17:19:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Beşiktaş, Fenerbahçe'nin de istediği Nahuel Molina'yı bitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]