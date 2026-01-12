Beşiktaş, Gabriel Paulista ile Sözleşmeyi Feshetti - Son Dakika
Beşiktaş, Gabriel Paulista ile Sözleşmeyi Feshetti

12.01.2026 15:23
Beşiktaş, savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile sözleşmeyi karşılıklı fesh etti. Paulista, Corinthians'a transfer olacak.

Beşiktaş Kulübü, Brezilyalı savunma oyuncusu Gabriel Paulista ile yollarını ayırdığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Gabriel Armando de Abreu ile sözleşmemiz karşılıklı anlaşılarak sona erdirilmiştir. Gabriel Paulista'ya kulübümüze katkıları için teşekkür eder, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." denildi.

Ailevi nedenlerle siyah-beyazlı kulüpten ayrılan Paulista, ülkesinde Corinthians takımının formasını giyecek.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
