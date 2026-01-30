Beşiktaş GAİN, Büyükçekmece'yi Yendi

SALON: Gazanfer Bilge Spor Salonu
HAKEMLER: Kaan Büyükçil, Mehmet Serdar Ünal, Alper Gökçebel
ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: de Vries 4, Lecque 11, Metin Türen 4, Bandaogo 15, Pusica 7, Johnson 14, Pipes 2, Myers 1, Can Kaan Turgut 2, Doğan Şenli 2, Muhaymin Mustafa
BEŞİKTAŞ GAİN: Mathews 11, Lemar, Berk Uğurlu 9, Zizic 11, Morgan 2, Brown 10, Sertaç Şanlı 5, Dotson 8, Yiğit Arslan 8, Thomas 15, Canberk Kuş
1'İNCİ PERİYOT: 14-17
DEVRE: 29-30
3'ÜNCÜ PERİYOT: 45-57
Basketbol Süper Ligi 18'inci haftasının açılış maçında Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Beşiktaş GAİN karşı karşıya geldi. Karşılaşma Beşiktaş GAİN'in 79-62 üstünlüğüyle sona erdi.
