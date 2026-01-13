Beşiktaş GAİN Cosea ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Beşiktaş GAİN Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 14. haftasında yarın Fransa'nın Cosea takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Ekinox Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 21.30'da başlayacak.

Geride kalan haftalarda 9 galibiyet ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 2. basamakta başladı. Fransa temsilcisi ise 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle puan cetvelinin zirvesinde yer alıyor.

Beşiktaş GAİN, bu sezon Cosea ile oynadığı ilk maçta rakibini 90-60 mağlup etti.