Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Yarın! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Yarın!

07.12.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Gaziantep FK ile 15. haftada karşılaşıyor. Tarihinde 12 maçta 5 galibiyet aldı.

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın Gaziantep FK'yi konuk edecek Beşiktaş, rakibiyle lig tarihinde 13. kez karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş, iki takım arasında daha önce oynanan 12 maçta 5 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 17 gol atarken, Gaziantep FK 13 golle karşılık verdi.

Siyah-beyazlı ekip, kırmızı-siyahlılarla son olarak 2024-2025 sezonunda oynadığı maçlarda deplasmanda 1-1 berabere kalırken, sahasında ise 2-1 mağlup oldu.

Beşiktaş, Dolmabahçe'de üstün

Siyah-beyazlılar, Gaziantep FK'yi kendi sahasında oynadığı 6 maçın 5'inde mağlup etmeyi başardı. Beşiktaş, Dolmabahçe'de sadece 1 maçta rakibine yenildi.

Siyah-beyazlılar, bu maçlarda 12 gol atarken, kalesinde ise 3 gol gördü.

Siyah-beyazlılar, 12 maçın 10'unda gol atmayı başardı

Beşiktaş, Gaziantep FK ile oynadığı lig maçlarında iki kez gol sevinci yaşayamadı.

Siyah-beyazlılar, 12 maçın 10'unda rakip fileleri havalandırırken, gol atamadığı iki mücadelenin birinde 0-0 berabere kaldı, diğer müsabakada ise rakibine 2-0 kaybetti.

Öte yandan siyah-beyazlı takım, 5 maçta ise Gaziantep temsilcisinin gol atmasına izin vermedi.

En farklı sonuçlar

Beşiktaş ile Gaziantep FK arasındaki en farklı sonuçlara da siyah-beyazlı takım imza attı.

Geride kalan 12 maçta siyah-beyazlılar, Gaziantep temsilcisini bir kez 3-0, bir defa da 2-0'lık skorla yendi.

Gaziantep FK ise siyah-beyazlı takım karşısında 3-1 ve 2-0'lık sonuçlarla farklı galibiyet elde etti.

Öte yandan, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ligden çekilen Gaziantep FK ile siyah-beyazlı ekip arasında oynanması gereken maç, Beşiktaş'ın 3-0 hükmen galibiyetiyle tescil edildi.

Kaynak: AA

Gaziantep FK, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Yarın! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü Doktorlar bile çare olamıyor 1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
Kim der 71 yaşında İşte Gülşen Bubikoğlu’nun son hali Kim der 71 yaşında! İşte Gülşen Bubikoğlu'nun son hali
Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye’de genel seçimlere gideceğiz Ahmed Şara tarih verip duyurdu: Suriye'de genel seçimlere gideceğiz
Batman’da Babasını Vuran Oğul Gözaltında Batman'da Babasını Vuran Oğul Gözaltında
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız

08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 08:51:13. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş - Gaziantep FK Maçı Yarın! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.