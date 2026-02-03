Beşiktaş, Göztepe\'den Olaitan\'ı Kaldırdı

BEŞİKTAŞ, Göztepe'nin 23 yaşındaki Beninli oyuncusu Junior Olaitan'ı, İstanbul'a getirdi.

Devre arası transfer döneminde takviye çalışmalarına devam eden Beşiktaş, bir transferi daha bitirdi. Şu ana kadar Yasin Özcan ve Kristjan Asllani'yi kadrosuna katan siyah-beyazlılar, Göztepe'den Junior Olitan transferi de resmiyete dökmek üzere. Beninli futbolcu, saat 14.10 sıralarında Türk Hava Yolları'nın ait uçakla İzmir'den İstanbul'a geldi. Olaitan, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.