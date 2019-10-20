Beşiktaş'ın 34. Başkanı Ahmet Nur Çebi oldu

Beşiktaş'ta gerçekleşen olağanüstü seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi, 20 sandığın tamamında oyların çoğunu alarak Beşiktaş'ın 34. başkanı oldu. Çebi, 8547 oyun 5009'unu alarak başkan oldu.

Beşiktaş'ta olağanüstü kongrede oy sayımı tamamlandı. Kullanılan 8547 oyun 5009'unu alarak en yakın rakibi Serdal Adalı'ya 2026 oy farkı atan Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş'ın 34. Başkanı oldu. 20 sandığın tamamında rakiplerini geride bırakan Çebi, oy sayımının ardından tebrikleri kabul etti. Çebi'nin rakiplerinden Serdal Adalı toplam 2983 oy alırken Hürser Tekinoktay ise 537 oy aldı. 18 oy ise geçersiz sayıldı. 20 sandığın sonuçları şu şekilde:

1. sandık

Ahmet Nur Çebi: 211

Serdal Adalı: 176

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz:

Boş: 0

2. sandık

Ahmet Nur Çebi: 260

Serdal Adalı: 170

Hürser Tekinoktay: 22

Geçersiz: 3

Boş: 0

3. sandık

Ahmet Nur Çebi: 250

Serdal Adalı: 153

Hürser Tekinoktay: 25

Geçersiz: 1

Boş: 0

4. sandık

Ahmet Nur Çebi: 231

Serdal Adalı: 142

Hürser Tekinoktay: 23

Geçersiz: 3

Boş: 0

5. sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 140

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 1

Boş: 1

6. sandık

Ahmet Nur Çebi: 192

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 26

Geçersiz: 1

Boş: 0

7. sandık

Ahmet Nur Çebi: 233

Serdal Adalı: 157

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 0

Boş: 0

8. sandık

Ahmet Nur Çebi: 203

Serdal Adalı: 145

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0

9. sandık

Ahmet Nur Çebi: 215

Serdal Adalı: 177

Hürser Tekinoktay: 15

Geçersiz: 0

Boş: 1

10. sandık

Ahmet Nur Çebi: 186

Serdal Adalı: 172

Hürser Tekinoktay: 27

Geçersiz: 0

Boş: 0

11. sandık

Ahmet Nur Çebi: 261

Serdal Adalı: 163

Hürser Tekinoktay: 34

Geçersiz: 0

Boş: 0

12. sandık

Ahmet Nur Çebi: 280

Serdal Adalı: 152

Hürser Tekinoktay: 46

Geçersiz: 2

Boş: 2

13. sandık

Ahmet Nur Çebi: 378

Serdal Adalı: 71

Hürser Tekinoktay: 47

Geçersiz: 0

Boş: 1

14. sandık

Ahmet Nur Çebi: 342

Serdal Adalı: 114

Hürser Tekinoktay: 44

Geçersiz: 1

Boş: 1

15. sandık

Ahmet Nur Çebi: 312

Serdal Adalı: 94

Hürser Tekinoktay: 46

Geçersiz: 0

Boş: 0

16. sandık

Ahmet Nur Çebi: 247

Serdal Adalı: 101

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0

17. sandık

Ahmet Nur Çebi: 193

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 20

Geçersiz: 0

Boş: 0

18. sandık

Ahmet Nur Çebi: 217

Serdal Adalı: 175

Hürser Tekinoktay: 24

Geçersiz: 0

Boş: 0

19. sandık

Ahmet Nur Çebi: 297

Serdal Adalı: 184

Hürser Tekinoktay: 21

Geçersiz: 0

Boş: 0

20. sandık

Ahmet Nur Çebi: 287

Serdal Adalı: 129

Hürser Tekinoktay: 14

Geçersiz: 0

Boş: 0

(Bozhan Memiş/İHA)