Üç skorla yarı finalden galip ayrıldı! Beşiktaş Esports Akademi takımı adını finale yazdırdı - Son Dakika
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Üç skorla yarı finalden galip ayrıldı! Beşiktaş Esports Akademi takımı adını finale yazdırdı

16.08.2022 09:00
Üç skorla yarı finalden galip ayrıldı! Beşiktaş Esports Akademi takımı adını finale yazdırdı

Beşiktaş'ın elektronik spor takımı Beşiktaş Esports, 2022 Yaz Mevsimi Akademi Ligi Yarı Final mücadelesinde DenizBank İstanbul Wildcats ile karşılaştı. Yarı Final karşılaşmasından 3-0 galip ayrılan Siyah-Beyazlılar, Akademi Ligi'nde adını finale yazdırmayı başardı.

League of Legends'ın 2022 Yaz Mevsimi Akademi Ligi'ni 4. sırada tamamlayan Beşiktaş Akademi takımı, ligi birinci olarak bitiren İstanbul Wildcats Akademi takımını 3-0 mağlup etti.

BEŞİKTAŞ YARI FİNALİ ÜÇ SKORLA GEÇTİ

Beşiktaş Esports'un Akademi takımının 2022 Yaz Mevsimi Akademi Ligi Yarı Final karşılaşmasında ligi birinci bitiren DenizBank İstanbul Wildcats Akademi takımı ile karşılaştı. İstanbul Wildcats Akademi takımını 3-0 mağlup eden Siyah-Beyazlılar, finalin ilk ismi oldu.

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BEŞİKTAŞ FİNALE ADINI YAZDIRDI

Beşiktaş Esports'un Akademi Ligi'ni 4. sırada tamamlayıp yarı finalde İstanbul WildCats Akademi'yi üç skorla geçmesinin ardından 2022 Yaz Mevsimi Akademi Ligi Finali'ne adını yazdırmayı başardı.

"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Siyah-Beyazlıların sosyal medyadan yaptığı galibiyet paylaşımında, "2022 Yaz Mevsimi Akademi Ligi Yarı Final karşılaşmamızda İstanbul Wildcats ekibini 3-0 mağlup edip adımızı Final'e yazdırıyoruz. TEBRİKLER TAKIM, HEDEF ŞAMPİYONLUK!" sözlerine yer verdi.

Üç skorla yarı finalden galip ayrıldı! Beşiktaş Esports Akademi takımı adını finale yazdırdı

FİNALİN DİĞER İSMİ BUGÜN BELLİ OLACAK

16 Ağustos Salı günü saat 17.00'de oynanacak NASR Esports Akademi ve Dark Passage Akademi mücadelesinin kazananı ise finalin diğer ismini belirleyecek. Dark Passage Akademi takımı ligi ikinci sırada bitirirken, NASR Esports Akademi takımı ise üçüncü sırada tamamladı.

Üç skorla yarı finalden galip ayrıldı! Beşiktaş Esports Akademi takımı adını finale yazdırdı
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Son Dakika Gamegar Üç skorla yarı finalden galip ayrıldı! Beşiktaş Esports Akademi takımı adını finale yazdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Üç skorla yarı finalden galip ayrıldı! Beşiktaş Esports Akademi takımı adını finale yazdırdı - Son Dakika
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