Son Dakika Haberleri: Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kadrosu Belli Oldu

Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kadrosu Belli Oldu

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın Kayseri kafilesinde yer alan oyuncular belli oldu.

Beşiktaş'ın Kayserispor Maçı Kadrosu Belli Oldu, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında yarın İstikbal Mobilya Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş'ın Kayseri kafilesinde yer alan oyuncular belli oldu.

Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Shinji Kagawa sol kasık adduktor ve Gökhan Gönül sol uyluk arka biceps adale sakatlıkları nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor maçı kafilesinde yer almadı." ifadeleri kullanıldı.

Teknik direktör Şenol Güneş'in belirlediği 21 kişilik kafilede şu isimler bulunuyor:

Loris Karius, Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz, Adriano Correia, Domagoj Vida, Nicolas İsimat-Mirin, Enzo Roco, Gary Medel, Atiba Hutchinson, Adem Ljajic, Muhayer Oktay, Dorukhan Toköz, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Jeremain Lens, Cyle Larin, Mustafa Pektemek, Güven Yalçın, Burak Yılmaz.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 12:44 Kaynak: AA

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