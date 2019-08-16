Beşiktaş'ın Sivas kadrosu belli oldu

Süper Lig'in ilk haftasında yarın Demir Grup Sivasspor
ile deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş
'ta, Sivas'a götürülecek oyuncular belirlendi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı
, 21 kişilik kadroya yeni transferleri alırken sakatlıkları devam eden Loris Karius
, Atiba Hutchinson
, Enzo Roco
ve Burak Yılmaz
'ı ekibe dahil etmedi.
Avcı'nın, Sivas deplasmanına götüreceği isimler şöyle:
Utku Yuvakuran, Ersin Destanoğlu, Douglas, Gökhan Gönül
, Caner Erkin
, Pedro Rebocho, Domagoj Vida
, Gary Medel
, Victor Ruiz, Necip Uysal
, Oğuzhan Özyakup
, Dorukhan Toköz
, Adem Ljajic
, Muhayer Oktay, Kartal
Kayra Yılmaz, Erdem Seçgin, Ricardo Quaresma
, Tyler Boyd, Orkan Çınar
, Umut Nayir, Güven Yalçın.
Siyah-beyazlı ekip saat 16.30'da özel uçakla Sivas'a gidecek.