Beşiktaş kalecisi Loris Karius'tan flaş açıklama! "Ölüm tehdidi aldım" - Son Dakika
Son Dakika Spor Beşiktaş kalecisi Loris Karius'tan flaş açıklama! 'Ölüm tehdidi aldım' - Son Dakika Spor

Beşiktaş kalecisi Loris Karius'tan flaş açıklama! "Ölüm tehdidi aldım"

6 saat önce

İşte Karius'un röportajından bazı kesitler;Türkiye'de maçlar en son askıya alındı?

Beşiktaş kalecisi Loris Karius'tan flaş açıklama!

İşte Karius'un röportajından bazı kesitler;

Türkiye'de maçlar en son askıya alındı? Koronavirüs krizi size ne kadar yakın?

"Ne tür bir kriz yaşadığımız gerçekten de korkutucu. Maçlar askıya alındı krizin önüne geçildi. Evde kalıyorum, temastan kaçınıyorum. Umarım herkes bunu çok ciddiye alır."

İki yıldır Beşiktaş'ta oynuyorsun, ilk sezonunda üçüncü ve şu anda beşinci sıradasınız. Doğru bir transfer hamlesi miydi?

"Beşiktaş'a transfer olmaktan dolayı hiç pişman değilim. Geçen sezon şampiyon bile olabilirdik. Ama talihsizlikler yakamızı bırakmadı. Aksi takdirde harika bir sezon geçirmiştik. Takımımız oldukça güçlüydü ve iyi futbol oynuyorduk. Türkiye'de iyi deneyimlerim yaşadım."

Real Madrid'e kaybedilen Şampiyonlar Ligi maçı sonrası taciz edildin ve hakaretler aldın. Bununla ilgili neler söyleyebilirsin?

"İnan bana: Bundan çok şey öğrendim! Geriye dönüp baktığımda, bununla ilgili daha çok agresif bir şekilde hareket etmeliydim diye düşünüyorum. Sergio Ramos'un darbesinden sonra büyük bir sarsıntı yaşadım. Bu, dünyanın önde gelen beyin uzmanları tarafından yapılan ayrıntılı bir çalışmada kesin olarak kanıtlandı. Fakat insanlar kötü bir şekilde yaralanan biriyle dalga geçince buna hiç tahammül edemiyorum. Bu konuda anlayışım yok."

"24 yaşında Şampiyonlar Ligi finalindeydim"

"24 yaşında Şampiyonlar Ligi finalindeydim. Aktif Alman kaleciler arasında sadece Manuel Neuer ve Marc-Andre ter Stegen vardı. Finale kadar iyi maçlar oynamıştım ama finalde yapılan hatalar sonrası oraya gelene kadar yaptıklarım bir anda yok oldu. Üst üste tepkiler aldım ve bu çok saygısızdı."

Futbolcular nelere katlanmak zorunda?

"Biz oyuncular internette son derece düşman gibi gösteriliyoruz. Her mesajı okuyorsanız, iki gün boyunca uyumanız çok zor. İnsanların neler çektiklerini ve yaşadıklarını bilmiyorlar. Irkçılığa kadar gidebiliyorlar."

"Taraftarı suçlayamazsın"

Taraftarlar bir oyuncuyu ıslıklıyorsa burada onları suçlayamazsınız. Biletlerinin parasını ödüyorlar ve memnuniyetsiz olmuyorlarsa, buna hakları var. Profesyonel oyuncular bu duruma katlanmak zorundadır. Kişisel hakaret veya ölüm tehditleri varsa, sınır aşılmıştır."

Ölüm tehditleri aldın mı?

"Aldım. Ama bunu ciddiye almadım. Mesaj atanların profillerinde yüzünü göstermeyen insanlardı. İnsanlar yanımdan geçerken konuşacaklarını sanmıyorum."

Zor günlerin oldu. Sophia Thomalla sana ne ölçüde yardımcı oldu?

"O son derece güçlü bir kadın, ne düşündüğünü ve fikirlerini söylemekten asla korkmuyor. Güvenebileceğiniz birisinin olması çok güzel. İşe çok sık gidip geliyor, ama birbirimizi sık sık görüyoruz. Nerede olursak olalım."

Halk arasında bir çift olarak görülmeyi seviyor musun?

"Bu beni rahatsız etmiyor, ama odak noktası olmamalı. Benim için önemli olan şu: Sporcu olarak ve performansım hakkında konuşulmasını istiyorum."

Beşiktaş'la kiralık sözleşmen bitiyor. Hertha Berlin'in listesin. Ne düşünüyorsun?

"Spekülasyonlarla ilgilenmiyorum. Gerçek şu ki, 2022 yılına kadar Liverpool'la bir sözleşmem var. Şu anda Beşiktaş'a odaklanmış durumdayım. Transfer dönemi hakkında bir şey söylemek için çok erken. Özellikle de koronavirüs yüzünden artık kimse ne yapacağını bilemiyor."

Bundesliga için tekrar heyecanlı mısın?

"Bundesliga'da büyük başarılar elde ettim ve hep keyif aldım. Benim için önemli olan şey, kulübün kesinlikle beni istemesi, açık bir vizyona sahip olması ve her iki tarafında bir şey başarmak için mutlak bir iradeye sahip olmasıdır. Her şeyden önce, sorumlu olan kişiler hakkında iyi hissetmeliyim."

Jürgen Klopp ile iletişim halinde misin?

"Kaleci antrenörü John Achterberg ile yazışıyorum. Neredeyse her hafta. Ama ara sıra da Jürgen Klopp ile de yazışıyorum, herkesle iyi iletişim içindeyim. Hiç ayrı kalmadık"

Koronavirüs, Beşiktaş, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.04.2020 08:56 

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