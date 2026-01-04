Beşiktaş, sezonun ikinci yarısının kamp çalışmalarına devam etti.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise siyah-beyazlılar, taktik uygulamalar gerçekleştirdi.
Antrenmana gribal enfeksiyonunu atlatan Felix Uduokhai katılırken, Cengiz Ünder sahada bireysel çalıştı. Jota Silva ise idmanın bir bölümünde takımla çalıştı.
Siyah-beyazlı takım, hazırlıklarını yarın sürdürecek.
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.