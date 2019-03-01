Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor Karşısında Moral Arıyor

Beşiktaş, Kayserispor Karşısında Moral Arıyor

32 dakika önce

Adem Ljajic ve Ricardo Quaresma yeniden onbirdeAli DANAŞ - İSTANBUL / DHABeşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

Beşiktaş, Kayserispor Karşısında Moral Arıyor, System.String[]
Adem Ljajic ve Ricardo Quaresma yeniden onbirde

Ali DANAŞ - İSTANBUL/ DHA

Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor'a konuk olacak.

Kayseri Kadir Has Stadı'nda saat 16: 00'da başlayacak mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa'nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yaparken, Serkan Çınar dördüncü hakem olacak.

MORALSİZ BİR HAFTA YAŞADI

Beşiktaş, Kayserispor karşılaşmasına oldukça moralsiz ve bir çok tartışmanın gölgesinde hazırlandı. 3-0'dan 3-3'gelen Fenerbahçe derbisi hala konuşulurken, bu kez de Şenol Güneş'in A Milli Futbol Takımı'nın başına getirildiğinin resmi olarak açıklanması, siyah beyazlıları bir anda başka bir gündeme sokup Kayserispor maçını neredeyse unutturmuş vaziyette. Yaklaşık bir aydır gündemde olan Şenol Güneş-Milli Takım görüşmeleri, Güneş ve yönetim tarafından net olarak açıklanmasa da en sonunda resmileşince bu kez de 'sezon sonuna kadar ne olacak' tartışmaları maçın önüne geçti. Her ne kadar yönetim; dün akşam yaptığı açıklamayla, Şenol Güneş'in sezon sonuna kadar devam edeceğini söylese de, ligin kalan maçları bir çok tartışmaya açık vaziyette. Çünkü, camia içinde Şenol Güneş'in hemen bırakmasını isteyenler olduğu gibi, sezon sonunda güzel bir ayrılığın yaşanmasını isteyenler de az değil.

Beşiktaşlı futbolcular ise tüm bu gelişmelerin ışığında Kayserispor'u yenerek moral bulmak istiyor.

ADEM LJAJIC VE RICARDO QUARESMA YENİDEN ONBİRDE 

Siyah beyazlı takımda Gökhan Gönül sakatlığı, Necip Uysal ise sarı kart cezasından dolayı Kayserispor'a karşı forma giyemezken, cezası biten Adem Ljajic takıma geri dönecek.

Fenerbahçe maçında ilk yarıda iyi oynamasına rağmen, ikinci devrede fiziki olarak oyundan düştüğü gözlenen Kagawa'dan son 30 dakika faydalanmayı düşünen Şenol Güneş, Ljajic'i yeniden onbire yazacak. Tecrübeli teknik adam ayrıca, Lens'in yerine de Quaresma'yı yeniden sahaya sürecek. Sakatlığı bulunan ve Kayserispor maçında riske edilmesi beklenmeyen Gökhan Gönül'ün yerine ise iki alternatif bulunuyor. Bunlardan ilki, Dorukhan'ın sağ beke geçmesi ve orta sahanın Atiba-Medel'den kurulması. İkinci alternatif ise Adriano'nun sağ beke geçerek sol bekte Caner Erkin'in oynaması olacak.

Defans ve hücum hattında başka bir değişiklik yapması beklenmeyen Güneş'in, Kayserispor karşısına çıkartması muhtemel onbir şu şekilde:

Karius-Adriano-Vida-Mirin-Caner-Atiba-Dorukhan-Quaresma-Ljajic-Güven-Burak

CEZA SINIRINDA İKİ FUTBOLCU

Beşiktaş'ta iki isim Kayserispor karşısına 3 sarı kartla ceza sınırında çıkacak.

Üçer sarı kartı bulunan Dorukhan ve Medel, teknik direktör Şenol Güneş'in Kayserispor'a karşı görev vermesi ve sarı kart görmeleri durumunda 25. haftada iç sahada oynanacak Atiker Konyaspor karşısında takımını yalnız bırakacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 10:32 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, Tamer Tuna'nın Sözleşmesinde Beşiktaş Maddesinin Olmadığını Açıkladı Beşiktaş'ın Eski Oyuncusu Anderson Talisca Brezilya'da Kulüp Satın Aldı

UEFA, Ricardo Quaresma'ya 3 Maç Ceza Verdi Fenerbahçe Beraberliği, Beşiktaş'ın Uzakdoğu Projesine Sekte Vurdu!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 11:04:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, Kayserispor Karşısında Moral Arıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]