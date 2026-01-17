Beşiktaş, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL