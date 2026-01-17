Beşiktaş, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
Beşiktaş, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

17.01.2026 14:34
Beşiktaş, Kayserispor ile maç öncesi antrenmanlarını sürdürüyor. Taktik çalışmaları tamamlılıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Kayserispor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapmanın ardından taktiksel çalışmalarla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve kampa girecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Sergen Yalçın, Kayserispor, Antrenman, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

