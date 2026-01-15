Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 Yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 Yendi

Beşiktaş, Keçiörengücü\'nü 3-0 Yendi
15.01.2026 22:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup ederek puanını 6'ya çıkardı.

ZİRAAT Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 6'ya yükseltti. Başkent temsilcisi ise 3 puanda kaldı.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Beşiktaş sahasında Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmada hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy düdük çaldı. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Murat Altan ve Ali Can Alp üstlendi.

Beşiktaş karşılaşmaya; "Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Udokhai, Rıdvan Yılmaz, Demir Ege Tıknaz, Kartal Kayra Yılmaz, Cerny, Rashica, Toure, Abraham" 11'i ile çıktı. Konuk Ankara Keçiörengücü ise Emre Satılmış, Hakan Bilgiç, Oğuzcan Çalışkan, Wellington, Süleyman Luş, İshak Karaoğul, Erkam Develi, Diaby, Halil Can Ayan, Tahsin Ozler, Fernandes" 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk dakikalarında topa daha çok sahip olan Beşiktaş, 15'inci dakikada öne geçti. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen Beşiktaş'ta sol kanatta topla buluşan Rıdvan Yılmaz'ın ortasında ceza sahası içinde Abraham yaptığı kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısı siyah-beyazlı ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş ikinci yarıda da oyundaki etkinliğini sürdürdü. Siyah-beyazlılarda 55'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Taylan ortaladı. Ceza sahası içinde El-Bilal Toure, uçarak yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 2-0. 87'nci dakikada Beşiktaş bir gol daha buldu. Salih Uçan'ın yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında dar açıda Kartal Kayra Yılmaz, gelişine yaptığı vole vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-0. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti.

NECİP UYSAL'A DESTEK

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşmanın ikinci yarısında eski takım kaptanı Necip Uysal'a destek oldu. Taraftarlar, takımdan ayrılması istenen ve sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Necip Uysal lehine bir süre tezahüratlarda bulundu. 'Beşiktaş'ın çocuğu Necip Uysal' tribünlerde bir süre tezahüratla yapıldı.

BAŞKAN SERDAL ADALI'YA TRANSFER TEPKİSİ

Beşiktaşlı taraftarlar, başkan Serdal Adalı'ya da tepki gösterdi. Devre arası transfer döneminde henüz transfer yapmayan siyah-beyazlılarda taraftarlar, 'Transfer nerede, transfer nerede, Serdal Adalı transfer nerede' şeklinde bir süre tezahüratlarda bulundu. Taraftarlar, takımın üçüncü golünün ardından da tezahüratlarına devam etti.

Kaynak: DHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 Yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni karar Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi Trump'tan yeni karar! Gelişmiş çiplere yüzde 25 vergi getirildi
Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi Sürücülerin cebini fena yakacak Trafik cezalarında 10 madde daha kabul edildi! Sürücülerin cebini fena yakacak
En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen’i üzdü En-Nesyri, penaltılarda attığı golle Osimhen'i üzdü
İran alarm durumuna geçti Hava sahası kapatıldı İran alarm durumuna geçti! Hava sahası kapatıldı
Komşu kan gölü Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615’e yükseldi Komşu kan gölü! Protestolardaki ölü sayısı 2 bin 615'e yükseldi
30 yıldır akıllarından çıkmıyor Hamas komutanının eşi gözaltına alındı 30 yıldır akıllarından çıkmıyor! Hamas komutanının eşi gözaltına alındı
KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez KKTC liderinden 3 ülkeye tarihi rest: Türkiye bu yapacağınıza izin vermez
Rejim çöküyor mu ABD’nin “kaçış“ iddiası ortalığı fena karıştıracak Rejim çöküyor mu? ABD'nin "kaçış" iddiası ortalığı fena karıştıracak
Trump’tan Rıza Pehlevi’nin umutlarını söndüren mesaj Trump'tan Rıza Pehlevi'nin umutlarını söndüren mesaj

22:52
Sergen Yalçın’dan taraftarlara transfer müjdesi
Sergen Yalçın'dan taraftarlara transfer müjdesi
22:39
Şanlıurfa’da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye’de bulundu
Şanlıurfa'da kanalda kaybolan sürücünün cansız bedeni Suriye'de bulundu
22:21
Beşiktaş 3 golle kupada 2’de 2 yaptı
Beşiktaş 3 golle kupada 2'de 2 yaptı
21:44
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
Beyaz Saray: İran, 800 idamı durdurdu
21:21
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
21:19
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
21:11
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
21:06
Fenerbahçe’de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
Fenerbahçe'de Cenk Tosun ile yollar ayrıldı
20:03
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
Vicdansız adamın yaban tavşanına yaptıklarına tepki yağdı
19:37
Türk Akıncı TİHA’lar Halep’in Deyr Hafir kentinde
Türk Akıncı TİHA'lar Halep'in Deyr Hafir kentinde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 23:08:50. #7.11#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Keçiörengücü'nü 3-0 Yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.