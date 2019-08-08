Son Dakika Haberleri: Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı
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Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı

1 saat önce

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.

Beşiktaş, kondisyon ve taktik çalıştı, System.String[]
Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarına günün ilk antrenmanıyla devam etti.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Antrenman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, dar alanda oyun ve kontrol pas çalışması ile taktik programının yer aldığı program uygulandı. Antrenman, yarım sahada yapılan çift kale taktik maçı ile tamamlandı.

Antrenmanda Necip Uysal, Douglas, Dorukhan Toköz ve Enzo Roco takımla çalışmalarına ve bireysel programlarına devam etti.

Beşiktaş, hazırlıklarına bugün saat 18.30'da yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL
Beşiktaş Spor Kulübü, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:20 Kaynak: İHA
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