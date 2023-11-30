Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile sahasında kozlarını paylaştı.
Maça hızlı başlayan konuk takımda 4. dakikada orta sahada bir anda topu kazanan Casper Nielsen uzaklardan şansını denedi ve top ağlara gitti.
Yediği golün şokunu atlatamayan Beşiktaş, bir gol daha yedi. 13. dakikada sağ kanattan Philip Zinckernagel topu kontrol etti ve içeriye çevirdi. Kendisini bir anda boşa atan Thiago Rodrigues farkı ikiye çıkardı.
İkinci yarı adeta golle başladı. 47'de ceza sahası dışında Salih'ten baskıyla topu alan Thiago Rodrigues düzgün bir vuruşla ağları buldu ve farkı üçe çıkardı.
51'de sol kanattan Thiago Rodrigues topu getirdi ve ceza sahası dışındaki Onyedika'yı buldu. Onyedika düzgün bir vuruşla ağları buldu. Skor 4-0.
70'de Club Brugge sol kanattan Casper Nielsen ile hızlı çıktı. Neilsen içerideki Andreas Skov Olsen'e çevirdi ve Olsen topu boş ağlara gönderdi ve skor 5-0 oldu.
Son Dakika › Futbol › Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a farklı yenildi - Son Dakika