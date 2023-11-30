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Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a farklı yenildi - Son Dakika

Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a farklı yenildi

Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi D Grubu'nun 5. haftasında sahasında Belçika ekibi Club Brugge'a 5-0 yenildi.

30.11.2023 - 22:32,
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Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Club Brugge ile sahasında kozlarını paylaştı.

NIELSEN UZAKTAN ATTI

Maça hızlı başlayan konuk takımda 4. dakikada orta sahada bir anda topu kazanan Casper Nielsen uzaklardan şansını denedi ve top ağlara gitti.

RODRIGUES 2 YAPTI

Yediği golün şokunu atlatamayan Beşiktaş, bir gol daha yedi. 13. dakikada sağ kanattan Philip Zinckernagel topu kontrol etti ve içeriye çevirdi. Kendisini bir anda boşa atan Thiago Rodrigues farkı ikiye çıkardı.

YİNE RODRIGUES

İkinci yarı adeta golle başladı. 47'de ceza sahası dışında Salih'ten baskıyla topu alan Thiago Rodrigues düzgün bir vuruşla ağları buldu ve farkı üçe çıkardı.

ONYEDIKA SAHNEDE

51'de sol kanattan Thiago Rodrigues topu getirdi ve ceza sahası dışındaki Onyedika'yı buldu. Onyedika düzgün bir vuruşla ağları buldu. Skor 4-0.

OLSEN FİŞİ ÇEKTİ

70'de Club Brugge sol kanattan Casper Nielsen ile hızlı çıktı. Neilsen içerideki Andreas Skov Olsen'e çevirdi ve Olsen topu boş ağlara gönderdi ve skor 5-0 oldu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Futbol

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SON DAKİKA: Beşiktaş, Konferans Ligi'nde Club Brugge'a farklı yenildi - Son Dakika
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