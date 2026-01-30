Beşiktaş-Konyaspor Maçı Yarın - Son Dakika
Beşiktaş-Konyaspor Maçı Yarın

30.01.2026 09:32
Beşiktaş, Konyaspor ile Tüpraş Stadı'nda yarın 20.00'de karşılaşacak. Maçın hakemi Batuhan Kolak.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Batuhan Kolak yönetecek.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.

Siyah-beyazlılar tam kadro

Beşiktaş'ta Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Yasin Özcan şans bekliyor

Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan, şans verilmesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Aston Villa'dan kadroya katılan genç savunma oyuncusu, teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda Beşiktaşlı taraftarların önünde boy gösterecek.

Ceza sınırındakiler

Siyah-beyazlı takımda 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor.

Beşiktaş'ta Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

Siyah-beyazlılar 10 maçtır yenilmiyor

Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi.

Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Söz konusu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise eşitliği bozamadı.

Konyaspor'dan son 5 maçta 1 gol yedi

Beşiktaş, ligde Konyaspor ile oynadığı son 5 Süper Lig karşılaşmasında yalnızca 1 gol yedi.

Ligde oynanan son 5 maçın 4'ünü 2-0'lık skorlarla kazanan siyah-beyazlılar, 1 maçı ise 1-0 kaybetti.

Söz konusu süreçte 8 gol kaydeden Beşiktaş, kalesinde ise 1 gol gördü.

İstanbul'da son 10 maçta kazanamadı

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'a karşı sahasında oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmadı.

Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmada 1-0'lık mağlubiyetten sonra siyah-beyazlı takım, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş bu karşılaşmaların 6'sında da kalesinde gol görmedi.

Bu süreçte 26 gol atan siyah-beyazlılar, rakibinin 7 golüne engel olamadı.

Çağdaş Atan'ın Beşiktaş karnesi

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşı kazanmakta güçlük çekiyor.

Siyah-beyazlılara daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir ile toplam 8 kez rakip olan genç teknik adam, bu maçlarda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi yaşadı.

Çağdaş Atan, Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetleri ilk kez rakip olduğu Aralık 2020'de Alanyaspor ile 2-1 ve son karşılaştığı Nisan 2025'te Başakşehir ile 2-0'lık skorlarla elde etti.

Atan'ın çalıştırdığı ekipler Beşiktaş karşısında 8 maçta 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Kaynak: AA

Konyaspor, Antrenman, Beşiktaş, Tüpraş, Futbol, Spor, Son Dakika

