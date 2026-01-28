Beşiktaş, Konyaspor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 31 Ocak Cumartesi günü sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Siyah-beyazlı kulübün açıklamasına göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, 1 saat 10 dakika sürdü.
Isınma koşuları ve 5'e 2 top kapmayla başlayan antrenman, taktiksel çalışmalarla tamamlandı.
