Beşiktaş - Konyaspor Maçında Yönetim İstifa Tezahüratları

Beşiktaş'ın Süper Lig'in 20. haftasında evinde Konyaspor'u 2-1 mağlup ettiği maçta siyah-beyazlı taraftarlar 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş, evinde Konyaspor'u 2-1 yendi. Siyah-beyazlı taraftarlar, mücadelede sık sık yönetimi istifaya davet etti. Isınma sırasında, müsabaka esnasında ve bitiş düdüğünün ardından 'yönetim istifa' tezahüratları yaptı.
Taraftarlar 'Siyah beyaz, yönetim istifa?' şeklindeki tezahüratlarla da tepkilerini dile getirdi. - İSTANBUL
